«Некоторым ты никогда не будешь нравиться, потому что твой дух раздражает их демонов». Стефон Марбери поддержал Кайри Ирвинга

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Бывшая звезда НБА Стефон Марбери выразил поддержку разыгрывающему «Бруклина» Кайри Ирвингу, использовав знаменитую цитату актера Дензела Вашингтона.

«Некоторым ты никогда не будешь нравиться, потому что твой дух раздражает их демонов», – написал Марбери в Twitter*.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют

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