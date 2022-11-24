«Некоторым ты никогда не будешь нравиться, потому что твой дух раздражает их демонов». Стефон Марбери поддержал Кайри Ирвинга

Бывшая звезда НБА Стефон Марбери выразил поддержку разыгрывающему Кайри Ирвингу, использовав знаменитую цитату актера Дензела Вашингтона.

«Некоторым ты никогда не будешь нравиться, потому что твой дух раздражает их демонов», – написал Марбери в Twitter*.

* Twitter заблокирован на территории РФ по требованию Генпрокуратуры 24 февраля.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он подался в антисемиты – и его, кажется, отменяют