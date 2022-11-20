Шакил О’Нил – о Кайри Ирвинге: «Многие из нас, когда начинают зарабатывать большие деньги и доверие людей, думают, что все знают»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил объяснил, почему назвал Кайри Ирвинга «идиотом» после того, как игрок опубликовал ссылку на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.

«Многие люди обиделись на мои слова, потому что слушали сквозь эмоции. Когда я сказал «идиот», я имел в виду, что не следует делать вещей, которые порочат твое имя и лично тебя! Не стоит порочить свою репутацию, свое наследие, свою карьеру.

Я не вмешиваюсь в религию и поступки людей. Во что бы ты ни верил, нельзя подвергать себя опасности, нужно быть умнее. Это все, что я имел в виду, когда сказал «идиот».

Многие из нас, когда начинают зарабатывать большие деньги и доверие людей, думают, что все знают. Социальные сети – мощный инструмент, но при этом вы несете определенную ответственность», – заявил О’Нил.

Ирвинг пропустил восемь матчей после того, как клуб отстранил его на неопределенный срок. Ожидается, что игрок вернется в строй в матче против , который состоится сегодня ночью.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют

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