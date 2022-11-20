Шакил О’Нил – о Кайри Ирвинге: «Многие из нас, когда начинают зарабатывать большие деньги и доверие людей, думают, что все знают»
Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил объяснил, почему назвал Кайри Ирвинга «идиотом» после того, как игрок «Бруклина» опубликовал ссылку на фильм антисемитского содержания в своих соцсетях.
«Многие люди обиделись на мои слова, потому что слушали сквозь эмоции. Когда я сказал «идиот», я имел в виду, что не следует делать вещей, которые порочат твое имя и лично тебя! Не стоит порочить свою репутацию, свое наследие, свою карьеру.
Я не вмешиваюсь в религию и поступки людей. Во что бы ты ни верил, нельзя подвергать себя опасности, нужно быть умнее. Это все, что я имел в виду, когда сказал «идиот».
Многие из нас, когда начинают зарабатывать большие деньги и доверие людей, думают, что все знают. Социальные сети – мощный инструмент, но при этом вы несете определенную ответственность», – заявил О’Нил.
Ирвинг пропустил восемь матчей после того, как клуб отстранил его на неопределенный срок. Ожидается, что игрок вернется в строй в матче против «Мемфиса», который состоится сегодня ночью.
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