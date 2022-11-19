Группа активистов подала в суд на «Бруклин» за отстранение Ирвинга

Независимая группа активистов «Организаторы труда» подала в суд на за временное отстранение Кайри Ирвинга.

Группа направила иск в Национальный совет по трудовым отношениям, в котором «Нетс» обвиняются в нарушении Федерального закона о труде и коллективного соглашения НБА.

«Бруклин» отстранил сотрудника на неопределенный срок, что позволило клубу избежать отчисления. Если бы работодатель следовал протоколу очисления, контракт Ирвинга с «Нетс» был бы официально расторгнут и он стал бы свободным агентом», – заявили «Организаторы труда».

Ранее сообщалось, что Ирвинг вернется на площадку в матче против в это воскресенье. Он не выступает за «Нетс» с 1 ноября, так как отстранен за за публикацию ссылки на фильм с антисемитскими сюжетами и последующее нежелание извиняться.

В восьми матчах нынешнего сезона Ирвинг набирал в среднем 26,9 очка, 5,1 подбора и 5,1 передачи. Следующим летом разыгрывающий станет неограниченно свободным агентом.

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