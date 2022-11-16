Чарльз Баркли об отстранении Кайри Ирвинга: «Ты должен понести ответственность, если сказал что-то глупое»

Член Зала славы, ныне телевизионный эксперт прокомментировал временное отстранение разыгрывающего Кайри Ирвинга за антисемитизм.

«Нельзя оскорблять людей и думать, что это нормально, только из-за наличия свободы слова. Я не знаю, какой Кайри Ирвинг человек – хороший или плохой. Я считаю его отстранение справедливым. Он должен вернуться и играть в НБА, но это очень долгий процесс.

Не считаю, что ты должен потерять работу или что-то в этом роде, но ты должен понести ответственность, если сказал что-то глупое. Меня много раз осуждали, не испытываю никаких проблем из-за этого. Я ненавижу термин «культура отмены». Будем честны, на самом деле очень немногих людей отменяют», – заявил Баркли.

«Нетс» отстранили Ирвинга как минимум на пять матчей за публикацию ссылки на документальный фильм, который содержит антисемитские идеи. Клуб выставил игроку шесть требований, которые тот должен выполнить прежде, чем вернется на площадку.

Где играть Ирвингу, если его выгонят из НБА? Подобрали варианты специально для Кайри

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют