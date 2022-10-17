Боб Майерс: «Ожидаю, что Дрэймонд Грин проведет фантастический сезон»

Генеральный менеджер считает, что у форварда есть хорошие шансы провести сильный сезон.

«Дрэймонд в хорошем положении. На следующее лето в его контракте прописана опция игрока. Это хорошее положение для баскетболиста. Ты контролируешь ситуацию, контролируешь свою судьбу.

Ожидаю, что Дрэймонд Грин проведет фантастический сезон. Думаю, так и будет. Для него многое стоит на кону», – заявил Майерс.

Грин изначально надеялся на продление контракта до старта сезона-22/23, но клуб решил отложить решение этого вопроса на будущее. Незадолго до начала регулярки Дрэймонд подрался с Джорданом Пулом на тренировке.

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