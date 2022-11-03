Руководитель клуба Западной конференции: «Последние пару лет Дрэймонд бегает за Леброном, как собачка»

По словам руководителя одного из клубов Западной конференции, «Лейкерс» заинтересованы в приобретении форварда , но вряд ли отдадут за него два драфт-пика второго раунда.

«Им нравится Дрэймонд. Леброн хочет, чтобы клуб заполучил Дрэймонда. Последние пару лет Дрэймонд бегает за Леброном, как собачка.

Но мне сложно представить, чтобы они отказались от двух пиков ради него, учитывая его возраст и то, что следующим летом он все равно станет свободным агентом», – сказал функционер.

Внезапный спаситель «Лейкерс» – игрок без стабильного места в клубе. Год назад он работал уборщиком кладбища 💀