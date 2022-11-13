Кендрик Перкинс: «Теперь «Нетс» могут сосредоточиться на баскетболе»

Теги Кендрик Перкинс Бруклин Стив Нэш Жак Вон НБА Кевин Дюрэнт Кайри Ирвинг соцсети Баскетбол

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что последние изменения в «Бруклине» пошли на пользу команде.

«Сейчас я правда очень рад за Кевина Дюрэнта и остальных игроков в этой команде! Теперь у них есть отличный лидер в лице главного тренера. Что еще важнее, они могут сосредоточиться на баскетболе и получать от удовольствие от игры», – написал Перкинс в соцсетях.

После 2-5 в начале сезона «Нетс» расстались с главным тренером Стивом Нэшем. Команду возглавил его ассистент Жак Вон.

Недавно «Бруклин» временно отстранил разыгрывающего Кайри Ирвинга за публикацию антисемитского фильма в соцсетях и отсутствие извинений. Без него команда одержала 4 победы в 5 матчах.

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