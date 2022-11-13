Кендрик Перкинс: «Теперь «Нетс» могут сосредоточиться на баскетболе»

Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс считает, что последние изменения в пошли на пользу команде.

«Сейчас я правда очень рад за и остальных игроков в этой команде! Теперь у них есть отличный лидер в лице главного тренера. Что еще важнее, они могут сосредоточиться на баскетболе и получать от удовольствие от игры», – написал Перкинс в соцсетях.

После 2-5 в начале сезона «Нетс» расстались с главным тренером . Команду возглавил его ассистент Жак Вон.

Недавно «Бруклин» временно отстранил разыгрывающего Кайри Ирвинга за публикацию антисемитского фильма в соцсетях и отсутствие извинений. Без него команда одержала 4 победы в 5 матчах.

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