Айзейя Томас ответил болельщику, который оспорил его мнение по поводу пропавшего «доминирования» Дюрэнта
Легендарный игрок НБА Айзейя Томас выразил мнение, что игра звездного форварда «Нетс» Кевина Дюрэнта лишилась доминирующего стиля.
Пользователь соцсетей подверг сомнению такую точку зрения, сославшись на статистику.
«Дюрэнт начал сезон с десяти подряд матчей с 25 и более набранными очками, лучший показатель в карьере. У него также серия из 57 попаданий с линии штрафного, самая продолжительная в его карьере», – говорится в посте Nets Daily.
«Он не доминирует, да, Айзейя Томас? Несете такую чушь, за что вам всем только платят?» – написал болельщик.
«Когда вы не даете сопернику набрать 100 очков, 30 очков могут быть доминирующим фактором. Когда соперник набирает 120-130, индивидуальное выступление с 30 очками уже не является доминирующим. Поэтому мне и платят – не дебатировать с вами, а объяснять», – ответил легендарный игрок и эксперт.
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