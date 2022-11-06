«У вас две с половиной суперзвезды. От вас ждут победы». Шакил О′Нил объяснил увольнение Стива Нэша

Член Зала славы и эксперт TNT Шакил О′Нил объяснил увольнение Стива Нэша с поста главного тренера .

«Когда ты тренируешь в Нью-Йорке, все взгляды устремлены на тебя. Он работал в Нью-Йорке, это первое. Во-вторых, в вашей команде есть отличные талантливые игроки, от вас ждут победы.

Прошлый сезон был трудным, потому что одна из ваших суперзвезд пропустила половину сезона. В этом сезоне у вас две с половиной суперзвезды. Все были здоровы, жалоб не было.

Да, две с половиной суперзвезды, но вы все равно должны выигрывать. У вас два опасных игрока. Когда-то их сравнивали со Стефом Карри и Клэем Томпсоном. Ваш результат под руководством – 94-67, вы выиграли раунд плей-офф, а Дюрэнт и Ирвинг сыграли вместе всего 64 матча.

В этом сезоне все ждут от них многого, но у них просто получается», – сказал Шак.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют