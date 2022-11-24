Дуайт Ховард – Шакилу О’Нилу: «Хватит хейтить тайваньский баскетбол. Это неуважительно»

Центровой Дуайт Ховард, выступающий на Тайване, ответил члену Зала славы ’Нилу, который посмеялся над показателями Ховарда в лиге T1/

«Хватит хейтить тайваньский баскетбол. Я видел видео, где ты говоришь, что я играю в лиге Lifetime Fitness. Это неуважительно по отношению к моим партнерам по команде, лиге и людям на Тайване. Это крайне неуважительно. Ты слишком стар, чтобы ненавидеть. Ты слишком большой, чтобы ненавидеть. Ты должен быть суперменом, настоящим суперменом.

Ты слишком стар и слишком мудр, чтобы ненавидеть, потому что я тебя знаю. И я не думаю, что это ненависть, я думаю, что это зависть. Не нужно никому завидовать. Все, кого ты хейтишь, когда-то тебя любили», – сказал Ховард.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь