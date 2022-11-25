Василий Карасев – о матче с «Пармой»: «Если справимся на подборе, будем иметь хорошие шансы на успех»

Главный тренер МБА Василий Карасев поделился ожиданиями от матча Лиги ВТБ с «Пармой».

«Пока не могу сказать, произойдут ли какие-то изменения в составе по сравнению с игрой в Санкт-Петербурге - травмированные еще не тренировались с командой, есть шанс, что кто-то сможет принять участие в матче, но понятно, что форма будет далека от идеальной. Что касается «Пармы», то у них как раз наоборот есть восстановившиеся, ротация стала заметно шире.

В первую очередь нам нужно справиться с игрой на подборе - в Перми мы позволили на своем щите слишком много. Если эту ситуацию удастся исправить, будем иметь хорошие шансы на успех», – заявил Карасев.

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