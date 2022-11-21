Василий Карасев после поражения от «Зенита»: «Чтобы бороться на равных с такими соперниками, нужно подходить к матчу в идеальной форме»

Главный тренер МБА Василий Карасев отметил, что его команда подошла к матчу Лиги ВТБ против (62:87) не в лучшей форме.

«Чтобы бороться на равных с такими соперниками, нужно подходить к матчу в идеальной форме.

Мы же подошли не в особо хорошей форме — у нас есть и выбывшие игроки, на последней тренировке вдевятером тренировались, были микротравмы. Поэтому агрессию в защите и скорость, которые мы должны показывать, сегодня мы не показали.

Как в начале сезона и говорил, уступаем многим командам в позиционной игре, головой. Поэтому сегодня сложно было бороться», – сказал Карасев.

У МБА – лучший старт в истории Единой лиги. А ведь в команде даже нет легионеров!