Василий Карасев: «Зенит» показывает не такую игру, как в прошлом сезоне, но у них все еще впереди»

Главный тренер МБА Василий Карасев перед матчем против «Зенита» в лиге ВТБ отметил влияние травм на подготовку команд.

«Разобрали «Зенит», сделали все, что могли, но немного не получилось полноценной подготовки. Перед отъездом в Санкт-Петербург две тренировки работали вдевятером, есть проблемы с травмами. Возможно, пока что петербуржцы показывают не такую игру, как в прошлом сезоне, но у них все еще впереди.

У Зенита» тоже были травмы, теперь нужно время, чтобы вкатиться. Будем выходить и биться, главное – показать хороший баскетбол, а в одной отдельно взятой игре может произойти все что угодно», – сказал Карасев.

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