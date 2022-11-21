Лига ВТБ представила Паскуаля и Карасева в роли героев нашумевшей рекламной кампании
Единая лига ВТБ представила тренеров Хавьера Паскуаля («Зенит») и Василия Карасева (МБА) в роли героев нашумевшей рекламной кампании.
Паскуаль и Карасев сегодня в Санкт-Петербурге выведут свои команды в «Матче недели» Лиги ВТБ.
Два специалиста изображены играющими в шахматы, что отсылает к рекламе известного бренда одежды с участием звезд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Баскетбол – это шахматы на паркете 😏», – говорится в посте Лиги.
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Телеграм-канал Единой лиги ВТБ
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