Лига ВТБ представила Паскуаля и Карасева в роли героев нашумевшей рекламной кампании

Теги Криштиану Роналду Зенит Василий Карасев Лионель Месси фото Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ МБА Баскетбол

Единая лига ВТБ представила тренеров Хавьера Паскуаля («Зенит») и Василия Карасева (МБА) в роли героев нашумевшей рекламной кампании.

Паскуаль и Карасев сегодня в Санкт-Петербурге выведут свои команды в «Матче недели» Лиги ВТБ.

Два специалиста изображены играющими в шахматы, что отсылает к рекламе известного бренда одежды с участием звезд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Баскетбол – это шахматы на паркете 😏», – говорится в посте Лиги.

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Телеграм-канал Единой лиги ВТБ

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