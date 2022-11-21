Лига ВТБ представила Паскуаля и Карасева в роли героев нашумевшей рекламной кампании

лига ВТБ представила тренеров ( ) и ( ) в роли героев нашумевшей рекламной кампании.

Паскуаль и Карасев сегодня в Санкт-Петербурге выведут свои команды в «Матче недели» Лиги ВТБ.

Два специалиста изображены играющими в шахматы, что отсылает к рекламе известного бренда одежды с участием звезд футбола Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Баскетбол – это шахматы на паркете 😏», – говорится в посте Лиги.

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