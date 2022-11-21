Пол Джордж пропустит матч против «Юты» из-за болей в колене

Форвард пропустит сегодняшний матч против лидера Западной конференции «Юты» из-за болей в правом колене.

Джордж почувствовали боли во время субботней встречи с «Сан-Антонио» (119:97) и не вышел на площадку во второй половине. Форвард сыграл 15 минут в первой половине встречи, набрав 21 очко (8 из 12 с игры, 5 из 8 из-за дуги).

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