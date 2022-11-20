Пол Джордж – Стиву Балмеру: «Я в порядке»
Звездный форвард «Клипперс» Пол Джордж после матча с «Сан-Антонио» (119:97) успокоил владельца клуба Стива Балмера, который поинтересовался по поводу травмы.
«Я в порядке, я в порядке. Немного болит, но это нормально. Я в порядке», – сказал игрок.
Джордж не вышел на площадку во второй половине матча из-за болей в правом колене.
Форвард сыграл 15 минут в первой половине встречи, набрав 21 очко (8 из 12 с игры, 5 из 8 из-за дуги).
Стив Балмер – самый богатый босс в спорте. Он шокировал всех в IT-индустрии, а теперь называет «Клипперс» главным проектом
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