Пол Джордж – Стиву Балмеру: «Я в порядке»

Звездный форвард «Клипперс» после матча с (119:97) успокоил владельца клуба , который поинтересовался по поводу травмы.

«Я в порядке, я в порядке. Немного болит, но это нормально. Я в порядке», – сказал игрок.

Джордж не вышел на площадку во второй половине матча из-за болей в правом колене.

Форвард сыграл 15 минут в первой половине встречи, набрав 21 очко (8 из 12 с игры, 5 из 8 из-за дуги).

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