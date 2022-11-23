Этторе Мессина: «Матч против «Фенербахче» для нас не баскетбольная игра, это скорее проверка силы духа»

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина поделился ожиданиями от матча против лидера текущего сезона Евролиги – турецкого «Фенербахче».

«Этот матч против «Фенербахче» для нас не баскетбольная игра, это скорее проверка силы духа, старательности и уважения к другим и к самим себе, независимо от исхода.

Очевидно, мы знаем, что нам предстоит встреча с командой, которая очень хорошо выступает и, вероятно, находится в своей лучшей форме», – сказал Мессина.

Барфорд набирает больше всех, Милутинов – самый эффективный, Эртель – лучший ассистент. Статистические лидеры в Лиге ВТБ

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