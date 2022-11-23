Этторе Мессина: «Если не смогу исправить ситуацию, придется сказать руководству «Милана», что им нужен другой тренер»

Главный тренер и президент по баскетбольным операциям «Милана» после разгрома от (51:80) в заявил, что повторение подобных результатов может вынудить его покинуть пост.

«Я несу прямую ответственность за эту команду. Когда команда играет таким вот образом, я чувствую себя ответственным за то, что созданное мной не работает. Сейчас мне остается лишь одно, а именно попытаться исправить ситуацию в Италии, где все еще возможно, и попробовать выступить лучше во второй половине сезона Евролиги.

Если не смогу исправить ситуацию и мы продолжим играть так, как сейчас, мне придется идти к руководству , к мистеру Армани, и сказать, что им необходим другой руководитель проекта.

Наша игра против «Эфеса» была позорной и бесхарактерной. Как только они стали прибавлять, мы сразу сдались. Показывать такой баскетбол на глазах собственных болельщиков и владельца клуба неприемлемо», – заявил Мессина.

В Евролиге итальянский клуб идет 15-м с результатом 3-6.

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