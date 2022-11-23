Этторе Мессина: «Если не смогу исправить ситуацию, придется сказать руководству «Милана», что им нужен другой тренер»
Главный тренер и президент по баскетбольным операциям «Милана» Этторе Мессина после разгрома от «Анадолу Эфеса» (51:80) в Евролиге заявил, что повторение подобных результатов может вынудить его покинуть пост.
«Я несу прямую ответственность за эту команду. Когда команда играет таким вот образом, я чувствую себя ответственным за то, что созданное мной не работает. Сейчас мне остается лишь одно, а именно попытаться исправить ситуацию в Италии, где все еще возможно, и попробовать выступить лучше во второй половине сезона Евролиги.
Если не смогу исправить ситуацию и мы продолжим играть так, как сейчас, мне придется идти к руководству «Милана», к мистеру Армани, и сказать, что им необходим другой руководитель проекта.
Наша игра против «Эфеса» была позорной и бесхарактерной. Как только они стали прибавлять, мы сразу сдались. Показывать такой баскетбол на глазах собственных болельщиков и владельца клуба неприемлемо», – заявил Мессина.
В Евролиге итальянский клуб идет 15-м с результатом 3-6.
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