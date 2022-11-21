Шейвон Шилдс вернется в строй не раньше 2023 года

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Главный тренер «Милана» Этторе Мессина после вчерашней победы над «Триестом» сообщил, что травмированный форвард команды Шейвон Шилдс вернется в строй не раньше 2023 года.

«К концу месяца Шилдс пройдет обследование, и мы надеемся, что это позволит ему начать настоящую реабилитацию. Никакой речи о возвращении до нового года не идет», – сказал тренер.

Шилдс выбыл из строя в октябре с повреждением сухожилия левой стопы. Изначально сообщалось, что форвард пропустит 6-8 недель.

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