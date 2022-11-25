«Уорриорз» входят в список команд, которым интересен форвард «Санз» .

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

«На Краудера есть несколько претендентов, включая , «Атланту» и . Один из управленцев рассказал, что итоговая сделка может включать сразу несколько клубов, не исключено, что вплоть до пяти», – пишет журналист.

Действующие чемпионы стартовали в сезоне с результатом 8-10. Краудер не играет за и ждет, когда клуб обменяет его.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен