«Уорриорз» упомянуты в качестве команды, которая интересуется Джеем Краудером

Теги возможные переходы Атланта Голден Стэйт Милуоки Финикс НБА Джей Краудер Баскетбол

«Уорриорз» входят в список команд, которым интересен форвард «Санз» Джей Краудер.

Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.

«На Краудера есть несколько претендентов, включая «Милуоки», «Атланту» и «Голден Стэйт». Один из управленцев рассказал, что итоговая сделка может включать сразу несколько клубов, не исключено, что вплоть до пяти», – пишет журналист.

Действующие чемпионы стартовали в сезоне с результатом 8-10. Краудер не играет за «Финикс» и ждет, когда клуб обменяет его.

Логотип «Лейкерс» стабильно фигурирует среди лучших и стильных. Хотя практически не меняется с древних времен

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные