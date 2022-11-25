«Уорриорз» упомянуты в качестве команды, которая интересуется Джеем Краудером
«Уорриорз» входят в список команд, которым интересен форвард «Санз» Джей Краудер.
Об этом информирует инсайдер Bleacher Report Эрик Пинкус.
«На Краудера есть несколько претендентов, включая «Милуоки», «Атланту» и «Голден Стэйт». Один из управленцев рассказал, что итоговая сделка может включать сразу несколько клубов, не исключено, что вплоть до пяти», – пишет журналист.
Действующие чемпионы стартовали в сезоне с результатом 8-10. Краудер не играет за «Финикс» и ждет, когда клуб обменяет его.
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