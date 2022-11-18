«Милуоки» – наиболее вероятный претендент на Джея Краудера

считается наиболее вероятным претендентом на форварда Джея Краудера, сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Краудер не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда. Ранее сообщалось, что клуб близок к заключению трехсторонней сделки с участием Краудера.

В приобретении 32-летнего форварда также заинтересованы , и .

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