«Финикс» близок к трехстороннему обмену с участием Джея Краудера

близок к заключению трехсторонней сделки с участием форварда (32 года, 198 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.

Ранее сообщалось об интересе к Краудеру. Клуб рассматривает варианты обмена атакующего защитника Грэйсона Аллена и хочет получить взамен игрока передней линии оборонительного плана.

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