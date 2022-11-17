«Финикс» близок к трехстороннему обмену с участием Джея Краудера
«Финикс» близок к заключению трехсторонней сделки с участием форварда Джея Краудера (32 года, 198 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.
Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.
Ранее сообщалось об интересе «Милуоки» к Краудеру. Клуб рассматривает варианты обмена атакующего защитника Грэйсона Аллена и хочет получить взамен игрока передней линии оборонительного плана.
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