«Финикс» близок к трехстороннему обмену с участием Джея Краудера

Теги возможные переходы Милуоки Финикс НБА Джей Краудер Баскетбол

«Финикс» близок к заключению трехсторонней сделки с участием форварда Джея Краудера (32 года, 198 см), сообщает журналист Yahoo! Sports Джейк Фишер.

Краудер не участвовал в предсезонном тренировочном лагере и не играет за «Санз» по договоренности с клубом, который ищет подходящий вариант обмена форварда.

Ранее сообщалось об интересе «Милуоки» к Краудеру. Клуб рассматривает варианты обмена атакующего защитника Грэйсона Аллена и хочет получить взамен игрока передней линии оборонительного плана.

Крис Пол – главный популяризатор боулинга в НБА: поднимает рейтинги, подсаживает других звезд и зарабатывает сам

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные