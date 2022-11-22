«Санз» интересуются Богданом Богдановичем

Атакующий защитник «Атланты» входит в сферу интересов , сообщает обозреватель The Ringer Кевин О’Коннор.

«Санз» по-прежнему ищут подходящий вариант обмена , который не играет в нынешнем сезоне по договоренности с клубом. На форварда претендуют несколько команд.

Богданович пропустил начало чемпионата. Он восстанавливается после операции на сухожилии надколенника правой ноги, которую перенес в июне.

В прошлом сезоне сербский баскетболист провел 65 матчей за «Хоукс», набирая в среднем 15,1 очка, 4 подбора, 3 передачи и 1,1 перехвата при реализации 37,1% из-за дуги.

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