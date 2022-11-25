Маркифф Моррис – о прогрессе Симмонса: «Он наконец-то здоров»

Форвард «Нетс» высказался на тему прогресса в игре защитника Бена Симмонса.

«Бен наконец-то здоров. Физика в порядке, это больше не подводит его. Важно понимать, что человек не играл два года. Вы все были очень жестоки к нему, не давали шанса, критиковали после каждого чертового матча. Но когда не играешь два года, важно привести себя в порядок.

Вам всем этого не понять, потому что вы не играли в НБА. Бену нужно было привести свое тело в порядок. В НБА контактный баскетбол, он проводит на площадке по 30 минут, ему нужно было время», – заявил Моррис.

В последних пяти матчах Симмонс набирает 14,6 очка (78,6% с игры), 7,0 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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