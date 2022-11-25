Форвард «Нетс» вспомнил забавную историю с участием Бена Симмонса из недавнего матча с «Блэйзерс», отметив эмоциональное преображение австралийца.

«Бен Симмонс нашел меня под кольцом передачей, я увидел, что кто-то присутствует рядом и решил скинуть на в угол. Он промахнулся, я глянул на Бена, а он такой: «Поставь сверху этот чертов мяч!»

Я ответил что-то вроде «Моя вина, извини». А он: «Ну конечно, просто поставь эту фигню сверху».

Мне это понравилось. Человек весь в игре, все видит и понимает. Мне нравится это с точки зрения эмоций и ментальности, когда все так, значит, человек готов играть», – рассказал Дюрэнт.

Примечательно, что Бена часто критикуют за то, что он не пользуется возможностями для атаки, предпочитая отдавать мяч партнерам.

В последних пяти матчах Симмонс набирает 14,6 очка (78,6% с игры), 7,0 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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