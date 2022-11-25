Защитник «Нетс» Бен Симмонс заявил о том, что по ходу сезона его физическое состояние становится все лучше.

Во встрече с «Рэпторс» (112:98) Симмонс набрал 14 очков, 6 передач, 3 перехвата и 2 блок-шота.

«Матч с стал пока что лучшим с точки зрения моего функционального состояния, того, как я передвигался по площадке. К тому же это была вторая игра за два дня. Мои минуты могли быть снижены, но я старался подстегивать себя, мне хотелось оставаться на площадке, чтобы помочь команде добиться победы», – заявил Симмонс.

В последних пяти матчах Симмонс набирает 14,6 очка (78,6% с игры), 7,0 подбора и 6,4 передачи в среднем за игру.

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