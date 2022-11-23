Форвард «Нетс» после матча с «Сиксерс» (106:115) высказал свое мнение об игре защитника Бена Симмонса и общем восприятии бруклинской команды.

«У нас эмоциональный спорт. Хочется играть хорошо. Мы знаем, что болельщики будут проявлять себя, влиять на игру, радоваться – возможно, не радоваться, но делать все от них зависящее. Но так на каждой арене. Все хотят видеть, как проваливается. Никто не любит Бена, никто не любит Кайри, никто не любит меня, так что подобная атмосфера может быть на каждой арене, когда мы не выезде.

Нам приходится иметь с этим дело. Бен отлично справился с ситуацией и сыграл в свою игру. У нас был шанс победить, но не получилось», – заявил Дюрэнт.

Проще бросить курить, чем научить Бена Симмонса бросать. Почему игрок НБА боится мяча?!