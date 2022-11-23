Чарльз Баркли: «У «Бруклина» абсолютно нет психологической устойчивости»

Член Зала славы и эксперт TNT Чарльз Баркли раскритиковал за поражение от «Филадельфии» (106:115), в составе которой отсутствуют травмированные Джоэл Эмбиид, Джеймс Харден и Тайриз Макси.

«У них абсолютно нет психологической устойчивости. Они не спрашивают друг с друга. Каждый занимается своим делом.

Перед матчем сказал нечто очень глубокое. Он сказал: «Ребята, можете говорить обо всей это прочей шумихе, но моя команда очень хочет выиграть матч». Они хотели выиграть у «Нетс», чтобы послать сообщение .

На месте Дюрэнта и Ирвинга я бы сказал: «Хорошо, мы два лучших игрока в этом матче, «Сиксерс» остались без трех лидеров, давай заступимся за Бена и отправим им сообщение». Но все вышло с точностью наоборот», – сказал Баркли.

«Вы ждете от нас побед только потому, что в составе есть я». Хм, вот и Кевин Дюрэнт выступил в стиле Криштиану