Паоло Банкеро готов к возвращению в строй после семи пропущенных матчей подряд

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Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро близок к возвращению в строй.

Ожидается, что 20-летний бигмен примет участие во встрече с «Филадельфией» в пятницу.

Банкеро пропустил 7 матчей подряд из-за растяжения связок левого голеностопного сустава. В среду он участвовал в тренировке «Мэджик», после которой сказал, что чувствует себя хорошо. Клуб убрал итальянца из списка травмированных.

В 11 матчах сезона Банкеро набирает 23,5 очка, 8,3 подбора и 3,6 передачи в среднем за игру.

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