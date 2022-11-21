Джоэл Эмбиид пропустит как минимум два матча из-за растяжения связок

Теги травмы Шарлотт Бруклин Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил растяжение связок среднего отдела левой стопы, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Эмбиид пропустит предстоящие матчи против «Бруклина» (вторник) и «Шарлотт» (среда). Повторное обследование состоится в ближайшие дни.

Лидер «Сиксерс» получил повреждение, споткнувшись о партнера по команде во время вчерашнего матча против «Миннесоты» (109:112).

В составе «Филадельфии» также отсутствуют травмированные Джеймс Харден и Тайриз Макси.

🔥 59 очков, 26 – в 4-й четверти и почти квадрупл-дабл: Джоэл Эмбиид переписывает историю против первой команды Запада

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные