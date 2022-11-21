Джоэл Эмбиид пропустит как минимум два матча из-за растяжения связок

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид получил растяжение связок среднего отдела левой стопы, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Эмбиид пропустит предстоящие матчи против (вторник) и (среда). Повторное обследование состоится в ближайшие дни.

Лидер «Сиксерс» получил повреждение, споткнувшись о партнера по команде во время вчерашнего матча против «Миннесоты» (109:112).

В составе «Филадельфии» также отсутствуют травмированные Джеймс Харден и Тайриз Макси.

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