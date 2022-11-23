Гобер лучше всех в НБА атакует в посте, Тейтум – 2-й, Дончич – 5-й

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Центровой «Миннесоты» Руди Гобер показывает лучшую результативность в посте среди всех игроков НБА. Он набирает 1,47 очка в среднем за одно такое владение.

Француз обошел форварда «Бостона» Джейсона Тейтума (1,29) и центрового «Милуоки» Брука Лопеса (1,26). Также в пятерку лучших по данному показателю вошли новичок «Орландо» Паоло Банкеро (1,25) и лидер «Далласа» Лука Дончич (1,2).

Худшую результативность в после демонстрирует центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен, который набирает в среднем 0,2 очка за владение. Примечательно, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс находится на 7-м месте анти-рейтинга с показателем 0,66.

Самая высокая результативность в посте

1. Руди Гобер («Миннесота») – 1,47

2. Джейсон Тейтум («Бостон») – 1,29

3. Брук Лопес («Милуоки») – 1,26

4. Паоло Банкеро («Орландо») – 1,25

5. Лука Дончич («Даллас») – 1,2

Самая низкая результативность в посте

1. Джеймс Уайзмен («Голден Стэйт») – 0,2

2. Ар Джей Барретт («Нью-Йорк») – 0,25

3. Стивен Адамс («Мемфис») – 0,54

4. Харрисон Барнс («Сакраменто») – 0,59

5. Джарретт Аллен («Кливленд») – 0,59

6. Джимми Батлер («Майами») – 0,63

7. Леброн Джеймс («Лейкерс») – 0,66

Ого, даже снайперы НБА перестраивают бросок с помощью компьютерной системы

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