Гобер лучше всех в НБА атакует в посте, Тейтум – 2-й, Дончич – 5-й
Центровой «Миннесоты» Руди Гобер показывает лучшую результативность в посте среди всех игроков НБА. Он набирает 1,47 очка в среднем за одно такое владение.
Француз обошел форварда «Бостона» Джейсона Тейтума (1,29) и центрового «Милуоки» Брука Лопеса (1,26). Также в пятерку лучших по данному показателю вошли новичок «Орландо» Паоло Банкеро (1,25) и лидер «Далласа» Лука Дончич (1,2).
Худшую результативность в после демонстрирует центровой «Голден Стэйт» Джеймс Уайзмен, который набирает в среднем 0,2 очка за владение. Примечательно, что звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс находится на 7-м месте анти-рейтинга с показателем 0,66.
Самая высокая результативность в посте
1. Руди Гобер («Миннесота») – 1,47
2. Джейсон Тейтум («Бостон») – 1,29
3. Брук Лопес («Милуоки») – 1,26
4. Паоло Банкеро («Орландо») – 1,25
5. Лука Дончич («Даллас») – 1,2
Самая низкая результативность в посте
1. Джеймс Уайзмен («Голден Стэйт») – 0,2
2. Ар Джей Барретт («Нью-Йорк») – 0,25
3. Стивен Адамс («Мемфис») – 0,54
4. Харрисон Барнс («Сакраменто») – 0,59
5. Джарретт Аллен («Кливленд») – 0,59
6. Джимми Батлер («Майами») – 0,63
7. Леброн Джеймс («Лейкерс») – 0,66
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