Беннедикт Матурин продолжает возглавлять рейтинг новичков НБА, Джейден Айви – 2-й, Паоло Банкеро – 3-й
Атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин продолжает возглавлять рейтинг лучших новичков этого сезона НБА.
Матурин набирает 19,4 очка и 3,9 подбора в среднем за матч при реализации 43,3% из-за дуги. «Пэйсерс» с результатом 10-7 находятся на пятом месте в таблице Восточной конференции.
Вторую позицию в рейтинге новичков занимает защитник «Детройта» Джейден Айви. Первый номер драфта-2022 Паоло Банкеро пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа и опустился на третье место.
Также в пятерку лучших новичков на данный момент входят форвард Джабари Смит из «Хьюстона» и Киган Мюррэй «Сакраменто».
Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли
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