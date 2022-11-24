Беннедикт Матурин продолжает возглавлять рейтинг новичков НБА, Джейден Айви – 2-й, Паоло Банкеро – 3-й

Атакующий защитник «Индианы» Беннедикт Матурин продолжает возглавлять рейтинг лучших новичков этого сезона НБА.

Матурин набирает 19,4 очка и 3,9 подбора в среднем за матч при реализации 43,3% из-за дуги. «Пэйсерс» с результатом 10-7 находятся на пятом месте в таблице Восточной конференции.

Вторую позицию в рейтинге новичков занимает защитник Джейден Айви. Первый номер драфта-2022 пропустил несколько матчей из-за травмы голеностопа и опустился на третье место.

Также в пятерку лучших новичков на данный момент входят форвард из и Киган Мюррэй .

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