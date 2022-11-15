Тайваньские клубы проявляют интерес к Энесу Кантеру Фридому и Айзейе Томасу

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Центровой Дуайт Ховард может оказаться не единственной экс-звездой НБА, которая переберется на Тайвань.

Тайваньские клубы проявляют интерес к свободным агентам Энесу Кантеру Фридому и Айзейе Томасу.

Фридом в прошлом сезоне выступал за «Бостон», Томас – за «Шарлотт».

Знаменитый форвард Кармело Энтони также в сфере интересов клубов лиги T1. Команда Ховарда продала порядка 60 тысяч билетов на ближайшие 4 матча.

Леброн тратит 1,5 млн в год на тело, чтобы подобраться к вечному рекорду Абдул-Джаббара. А у великого центрового была только йога

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