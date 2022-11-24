«Молодчина, Дуайт, я горжусь тобой». Шак посмеялся над показателями Ховарда в чемпионате Тайваня

Легенда НБА, ныне эксперт TNT Шакил О′Нил посмеялся над показателями центрового в чемпионате Тайваня.

«Нельзя хвалить игрока за то, что он хороший боец, потому что это его работа. Он обязан набирать 30 очков, играя против парней с ростом 170 сантиметров. Молодец.

Эта лига напоминает мне лигу Lifetime Fitness, где я играю по субботам, когда хожу потренироваться. Молодчина, Дуайт, я горжусь тобой», – сказал Шак.

Ховард отметился 38 очками, 25 подборами и 9 передачами в дебютном матче на Тайване. Во втором матче бывший игрок НБА набрал 23 очка, 10 передач и 9 подборов.

Дуайт Ховард не попал в топ-75 НБА, хотя заслужил это своей игрой. Его карьеру испортила нелюбовь