Стеф Карри: «Достоин ли Уиггинс Матча звезд? Здесь даже нечего обсуждать»
Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забавно отреагировал на вопрос журналиста о том, должен ли Эндрю Уиггинс попасть на Матч всех звезд НБА.
«Здесь даже нечего обсуждать», – ответил Карри, удивившись.
Минувшей ночью «Уорриорз» обыграли «Клипперс» (124:107). Уиггинс обновил свой рекорд сезона по результативности, набрав 31 очко.
В прошлом сезоне форвард впервые участвовал в Матче звезд. В нынешнем чемпионате он набирает 19,1 очка, 5,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч при реализации 43,5% из-за дуги.
Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться
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