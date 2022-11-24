Стеф Карри: «Достоин ли Уиггинс Матча звезд? Здесь даже нечего обсуждать»

Разыгрывающий «Голден Стэйт» забавно отреагировал на вопрос журналиста о том, должен ли попасть на всех звезд НБА.

«Здесь даже нечего обсуждать», – ответил Карри, удивившись.

Минувшей ночью «Уорриорз» обыграли (124:107). Уиггинс обновил свой рекорд сезона по результативности, набрав 31 очко.

В прошлом сезоне форвард впервые участвовал в Матче звезд. В нынешнем чемпионате он набирает 19,1 очка, 5,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч при реализации 43,5% из-за дуги.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться