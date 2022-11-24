Стеф Карри: «Достоин ли Уиггинс Матча звезд? Здесь даже нечего обсуждать»

Теги Голден Стэйт Клипперс НБА Матч всех звезд НБА Стефен Карри Эндрю Уиггинс Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри забавно отреагировал на вопрос журналиста о том, должен ли Эндрю Уиггинс попасть на Матч всех звезд НБА.

«Здесь даже нечего обсуждать», – ответил Карри, удивившись.

Минувшей ночью «Уорриорз» обыграли «Клипперс» (124:107). Уиггинс обновил свой рекорд сезона по результативности, набрав 31 очко.

В прошлом сезоне форвард впервые участвовал в Матче звезд. В нынешнем чемпионате он набирает 19,1 очка, 5,5 подбора и 1,4 перехвата в среднем за матч при реализации 43,5% из-за дуги.

Если в НБА и был аналог нокаута, то это данки Шона Кемпа против «Голден Стэйт». Настолько лютые, что пришлось извиняться

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