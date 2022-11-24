Ростислав Вергун: «Наверное, сегодня мы должны были победить и сделали это»

Главный тренер прокомментировал гостевую победу над (63:61), которая стала первой победой белорусской команды в нынешнем сезоне Лиги ВТБ.

«Огромное спасибо ребятам за качество баскетбола, их терпение и самоотдачу. Мы играли уверенно, контролировали ход игры. Поздравляю весь клуб, всю организацию с первой победой в сезоне.

В этой игре «Енисей» был фаворитом. Команда показывает хороший баскетбол на протяжении первых 9-10 матчей, но проиграла много матчей в концовках. Мы понимали, что нам будет не просто.

Считаю, что мы справились с лидером, смогли навязать свою игру, усложнили для соперника действия против нас. Забили пару счастливых мячей, не стоит это отрицать, но, наверное, сегодня мы должны были победить и сделали это. Еще раз поздравляю команду с победой», – сказал Вергун.

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