Дражен Анзулович: «Енисей» должен отнестись к «Минску» с полным уважением и правильно настроиться»

Теги Дражен Анзулович Енисей Минск Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович накануне матча Единой лиги ВТБ против «Минска» призвал свою команду сохранять концентрацию.

«Безусловно, мы должны подойти к завтрашней игре, забыв о первой встрече в Минске, отнестись к соперникам с полным уважением и правильно настроиться. Мы хорошо тренировались и составили план на игру и на победу, завтра нам нужно играть с концентрацией и с качеством. Я считаю, что команда находится в хорошей форме и была близка к победам, но нам немного не хватило в выездных матчах», – сказал Анзулович.

24 октября «Енисей» обыграл «Минск» в гостях (54:36), установив клубный рекорд по количеству пропущенных очков.

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