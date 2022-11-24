Дражен Анзулович: «Енисей» должен отнестись к «Минску» с полным уважением и правильно настроиться»

Главный тренер «Енисея» накануне матча лиги ВТБ против призвал свою команду сохранять концентрацию.

«Безусловно, мы должны подойти к завтрашней игре, забыв о первой встрече в Минске, отнестись к соперникам с полным уважением и правильно настроиться. Мы хорошо тренировались и составили план на игру и на победу, завтра нам нужно играть с концентрацией и с качеством. Я считаю, что команда находится в хорошей форме и была близка к победам, но нам немного не хватило в выездных матчах», – сказал Анзулович.

24 октября обыграл «Минск» в гостях (54:36), установив клубный рекорд по количеству пропущенных очков.

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