Вадим Стубеда: «Задача «Минска» – исправить ошибки домашнего матча с «Енисеем»

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Центровой «Минска» Вадим Стубеда поделился ожиданиями от матча Единой лиги ВТБ против «Енисея».

«Наша задача и цель – исправить ошибки домашнего матча с «Енисеем». Также следует держать концентрацию на протяжении всей игры. Недавно к нам добавились новые игроки, я уверен, они проявят себя. Настрой команды боевой – будем сражаться до конца», – заявил Стубеда.

24 октября «Енисей» обыграл «Минск» в гостях (54:36), установив клубный рекорд по количеству пропущенных очков.

Недавно белорусская команда подписала американского защитника Суприма Ханну и сербского форварда Огги Пантовича.

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