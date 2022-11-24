Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Самару», «Енисей» сыграет с «Минском»
В четверг, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся два матча.
Действующий чемпион «Зенит» в Санкт-Петербурге примет новичка лиги «Самару». «Енисей» попытается прервать 3-матчевую серию поражений в игре с «Минском», у которого нет ни одной победы в нынешнем сезоне.
Единая лига ВТБ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 24 ноября, 15.30, «Арена-Север»
- Дата проведения
- 24 ноября, 20.00, «Сибур Арена»
Положение команд: ЦСКА – 12-0, УНИКС – 10-1, Зенит – 8-2, МБА – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 6-6, Самара – 5-6, Парма – 5-6, Автодор – 4-8, Енисей – 2-9, Астана – 1-9, Минск – 0-10.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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