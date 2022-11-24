Единая лига ВТБ. «Зенит» примет «Самару», «Енисей» сыграет с «Минском»

В четверг, 24 ноября, в рамках регулярного чемпионата лиги ВТБ состоятся два матча.

Действующий чемпион «Зенит» в Санкт-Петербурге примет новичка лиги «Самару». попытается прервать 3-матчевую серию поражений в игре с , у которого нет ни одной победы в нынешнем сезоне.

лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 12-0, УНИКС – 10-1, – 8-2, МБА – 7-4, Локомотив-Кубань – 6-5, Нижний Новгород – 6-6, – 5-6, Парма – 5-6, Автодор – 4-8, Енисей – 2-9, – 1-9, Минск – 0-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»

Две башни, краснодарский Данкан и тасманский дьявол: кто может сделать этот сезон в Единой Лиге незабываемым