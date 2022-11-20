Ростислав Вергун: «Минск» хватило на три четверти»

Главный тренер «Минска» отметил неудачное выступление команды в концовке матча против «Локомотива-Кубань» (70:92) в лиге ВТБ.

«К сожалению, нас хватило на три четверти, а игра состоит из четырех. Соперник материализовал свое преимущество в антропометрии и мастерстве, уверенно доведя игру до победы», – сказал Вергун.

В заключительной 10-минутке уступил сопернику со счетом 13:23. Команда потерпела 10-е поражение в 10 матчах нынешнего сезона Лиги ВТБ.

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