Танасис Адетокумбо передачей из-за спины вывел Костаса Адетокумбо на данк
Братья Адетокумбо стали авторами яркого момента матча.
В товарищеской игре против сборной Черногории у них получилась эффектная комбинация: Танасис отдал пас из-за спины, а Костас завершил атаку броском сверху.
В отсутствие своего лидера Янниса Адетокумбо греки смогли обыграть команду Черногории – 69:61.
Старший из братьев (Танасис) принес своей команде 2 очка, 5 подборов и 1 передачу, а младший (Костас) – 11 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.
Опубликовал: Сергей Белозерцев
