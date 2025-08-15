Танасис Адетокумбо передачей из-за спины вывел Костаса Адетокумбо на данк

Братья Адетокумбо стали авторами яркого момента матча.

В товарищеской игре против сборной Черногории у них получилась эффектная комбинация: Танасис отдал пас из-за спины, а Костас завершил атаку броском сверху.

В отсутствие своего лидера Янниса Адетокумбо греки смогли обыграть команду Черногории – 69:61.

Старший из братьев (Танасис) принес своей команде 2 очка, 5 подборов и 1 передачу, а младший (Костас) – 11 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.