Видео
0

Танасис Адетокумбо передачей из-за спины вывел Костаса Адетокумбо на данк

Братья Адетокумбо стали авторами яркого момента матча.

В товарищеской игре против сборной Черногории у них получилась эффектная комбинация: Танасис отдал пас из-за спины, а Костас завершил атаку броском сверху.

В отсутствие своего лидера Янниса Адетокумбо греки смогли обыграть команду Черногории – 69:61. 

Старший из братьев (Танасис) принес своей команде 2 очка, 5 подборов и 1 передачу, а младший (Костас) – 11 очков, 5 подборов, 3 передачи, 2 перехвата и 1 блок-шот.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
logoсборная Греции
logoБаскетбол - видео
logoсборная Черногории
logoТанасис Адетокумбо
logoКостас Адетокумбо
товарищеские матчи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Товарищеские матчи. Франция победила Испанию, Литва выиграла у Латвии в овертайме и другие результаты
4вчера, 21:43
Яннис Адетокумбо ждет письменного разрешения от «Милуоки» на участие в матчах за сборную
2вчера, 04:55
Светислав Пешич: «Жаль, что Яннис Адетокумбо отсутствует. Ради него мы и запланировали этот турнир»
9 августа, 13:55
Главные новости
Егор Дёмин дебютирует в НБА во встрече с «Шарлотт»
2 минуты назад
Ник Нерс о Джоэле Эмбииде: «Все новости положительные»
257 минут назад
«Приятно снова носить обе кроссовки». Тайриз Халибертон снял защитный ботинок
1сегодня, 07:23Фото
«Милуоки» отказался включать Бобби Портиса в «сайн-энд-трэйд» Джонатана Куминги
5сегодня, 07:05
«Филадельфия», «Денвер», «Финикс», «Шарлотт» и «Вашингтон» проведут больше всех серий из двух игр за два дня в следующем сезоне (по 16)
2сегодня, 06:47
Йован Буха: «В лиге ожидают, что этим летом Остин Ривз получит контракт на 30 миллионов в год – будь то от «Лейкерс» или от другой команды»
6сегодня, 05:53
«Лейкерс» откроют статую в честь Пэта Райли в день матча с «Бостоном» (22 февраля)
4сегодня, 04:54
Боунс Хайлэнд, скорее всего, займет последнее место в составе «Миннесоты»
2сегодня, 04:31
Товарищеские матчи. Франция победила Испанию, Литва выиграла у Латвии в овертайме и другие результаты
4вчера, 21:43
Амир Коффи подпишет однолетний контракт с «Милуоки»
5вчера, 19:54
Ко всем новостям
Последние новости
Расписание сезона-2025/26: Кевин Дюрэнт впервые сыграет против «Финикса» в составе «Хьюстона» 24 ноября, «Даллас» Энтони Дэвиса встретится с «Лейкерс» 28 ноября
6сегодня, 05:27
Опубликовано видео с тренировки Стефена Карри в летнем лагере
2вчера, 17:41Видео
Кристапс Порзингис: «У меня с Лукой Дончичем нормальные отношения»
вчера, 16:26
Аду Тьеро успеет восстановиться от травмы к тренировочному лагерю «Лейкерс»
1вчера, 12:25
Итан Томпсон принял приглашение в тренировочный лагерь «Майами»
вчера, 12:20
Киллиан Хэйс хочет вернуться в НБА
вчера, 12:12
Винс Хантер покинул «Зенит»
1вчера, 10:13
Зоран Драгич: «Сам попрощался со сборной. Тренер сказал, что я больше ничего не могу дать команде»
8вчера, 07:11
Этторе Мессина: «Дончич забыл, что Чанчар и Нибо восстанавливаются после серьезных травм»
1вчера, 07:02
«Виллербан» продлил контракт с Шакилом Харрисоном
вчера, 06:26