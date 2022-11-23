Дарко Руссо: «Хотелось бы извиниться перед ЦСКА за то, что не смогли выставить сильнейший состав»

Главный тренер извинился перед ЦСКА за то, что саратовская команда не смогла выпустить на матч свой сильнейший состав.

«Прежде всего, мне хотелось бы извиниться перед ЦСКА за то, что мы не смогли выставить сильнейший состав на этот матч.

Прошлая неделя получилась для нас ужасной. Трое американцев не смогли сыграть сегодня из-за проблем со здоровьем – использовать их в этой встрече было крайне рискованно. Михайловский подвернул голеностоп на вечерней тренировке, а в понедельник Петенев повредил кисть.

Больше всего мне бы не хотелось, чтобы кто-то подумал, что я что-то просчитывал или решил предоставить игрокам отдых. Нет! Мой твердый жизненный принцип – отдавать все силы без остатка в каждом матче и всегда пытаться победить. Мы столкнулись с ужасной ситуацией, которая меня очень огорчила.

Конечно, игра могла получиться гораздо интереснее, если бы мы выступали в полном составе. Тем не менее, я доволен тем, как мы боролись все 40 минут. Мы выложились по максимуму, но ЦСКА – одна из лучших команд Европы. Составом в 7 человек мы не смогли бы сыграть против них лучше», – сказал Руссо.

одержал уверенную победу – 103:76.

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