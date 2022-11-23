Кевин Херви подписал контракт с «Пармой», но отказался приезжать в Россию

Американский тяжелый форвард (26 лет, 203 см), подписавший контракт с пермской «Пармой» до конца сезона-2022/23, отказался приезжать в Россию, сообщает «Спорт-Экспресс».

В начале ноября американец заключил контракт с клубом и оформил рабочую визу. На прошлой неделе он должен был присоединиться к пермской команде, но в последний момент передумал. Игрок сообщил о своем решении агенту и клубу.

Херви не имеет право выступать за другой клуб, пока не расторгнет соглашение с «Пармой». Игрок может обратиться за помощью в ФИБА и попытаться аннулировать контракт с российским клубом.

В сезоне-20/21 Кевин представлял «Локомотив-Кубань». Он вышел на паркет в 23 матчах Лиги ВТБ в составе краснодарской команды, набирая 11,7 очка, 4,9 подбора, 1 передачу и 1,5 перехвата за 26,5 минуты, реализуя 52,7% двухочковых и 34,4% бросков из-за дуги.

В минувшем сезоне американец играл за «Виртус».

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