«Девушка сразу перешла к делу, спросила, где я живу, и хотела приехать». Анджело Уорнер рассказал о сообщении от российской болельщицы

Американский разыгрывающий рассказал о самом странном сообщении от российской болельщицы в социальных сетях.

«Считается, что если мы спортсмены, нам без конца пишут, но это не так. Бывает, получаем определенное внимание, если приходим в клуб. Как правило, все заканчивается лайками в соцсетях, но да, бывает, что пишут что-то просто сумасшедшее.

Самая странная история? Однажды девушка решила пропустить стадию знакомства и общения, сразу перешла к делу. Спросила, где я живу, хотела приехать», — сказал игрок тележурналу «Вид сверху».

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