Эмил Райкович: «Трудно было мотивировать команду, когда узнали, что «Автодору» не хватает пяти ключевых игроков»

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признался, что ему было тяжело мотивировать команду на матч против , который накануне встречи потерял из-за травм пять игроков. Тем не менее, армейца одержали уверенную победу – 103-76.

«Трудно было подобрать нужные слова, чтобы мотивировать команду, когда узнали, что «Автодору» не хватает пяти ключевых игроков. Но мы профессионалы, мы должны делать свою работу, мы должны показывать свои лучшие качества. И я думаю, мы так и поступили.

Однозначно, могли сыграть лучше, и в перерыве я говорил об обороне. Во втором тайме лучше защищались и одержали победу. Продолжаем работать и с нетерпением ждем следующей игры», – сказал Райкович.

Сергей Кущенко: «Эти «+50» или «-35» – производные тех возможностей или невозможностей, которые были»

Барфорд набирает больше всех, Милутинов – самый эффективный, Эртель – лучший ассистент. Статистические лидеры в Лиге ВТБ