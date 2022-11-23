Кендрик Перкинс: «Если Дэвиса называют «уличной одеждой», то как, черт возьми, называть Кавая? «Пижамой»?
Бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс посмеялся над тем, что форвард «Клипперс» Кавай Ленард снова выбыл из строя.
«Если Энтони Дэвиса называют «уличной одеждой», то как, черт возьми, называть Кавая Ленарда? «Пижамой»? Я имею в виду, какого черта!?» – написал Перкинс.
Ленард пропустит сегодняшний матч против «Уорриорз» из-за растяжения правого голеностопного сустава. Форвард вернулся в строй на прошлой неделе, пропустив 12 матчей из-за проблем с коленом.
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