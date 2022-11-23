Кендрик Перкинс: «Если Дэвиса называют «уличной одеждой», то как, черт возьми, называть Кавая? «Пижамой»?

Бывший игрок , ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс посмеялся над тем, что форвард снова выбыл из строя.

«Если Энтони Дэвиса называют «уличной одеждой», то как, черт возьми, называть Кавая Ленарда? «Пижамой»? Я имею в виду, какого черта!?» – написал Перкинс.

Ленард пропустит сегодняшний матч против «Уорриорз» из-за растяжения правого голеностопного сустава. Форвард вернулся в строй на прошлой неделе, пропустив 12 матчей из-за проблем с коленом.

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