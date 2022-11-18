Тайрон Лю: «С Каваем Ленардом у нас другая команда»

Главный тренер порадовался возвращению в строй форварда .

«Кавай отлично выглядел с точки зрения перемещения, движения. Влияние, которое он оказывает в защите, очень важно для нас.

С Ленардом на площадке у нас другая команда. Когда мяч оказывался в его руках, мы успокаивались и чувствовали себя увереннее», – заявил Лю.

Ленард записал на свой счет 6 очков за 25 минут в первом для себя матче более чем за три недели, калифорнийская команда обыграла «Пистонс» со счетом 96:91 в Лос-Анджелесе.

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