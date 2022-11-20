Кавай Ленард и Грегг Попович обнялись после матча

Форвард после победы над (119:97) подошел к Греггу Поповичу, чтобы обнять своего бывшего тренера.

Ленард и Попович тепло пообщались. Очевидно, что между ними добрые отношения.

Звездный форвард провел первые семь сезонов карьеры за «Сперс» под руководством Поповича и выиграл с ними чемпионский титул (2014).

В 2018 году Ленарду не понравилось, как техасцы обошлись с ним в ситуации с травмой бедра, отношения с клубом испортились и игрок попросил обмен. В результате Ленард перешел в «Рэпторс», с которыми выиграл свой второй титул.

У Грегга Поповича 1336 побед в НБА – больше, чем у любого другого тренера в истории. Но самую первую победу ему не засчитали