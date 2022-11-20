Кавай Ленард: «Мы с Поповичем прошли через такое количество сражений, что в наших отношениях нет места обидам»

Теги Клипперс Сан-Антонио Грегг Попович Торонто НБА Кавай Ленард Баскетбол

Форвард «Клипперс» Кавай Ленард после победы над «Сан-Антонио» (119:97) подошел к Греггу Поповичу, чтобы обнять своего бывшего тренера и пообщаться с ним.

«Он отличный тренер, один из лучших тренеров, которые у меня были. Мы с ним прошли через такое количество сражений, что в наших отношениях нет места обидам», – прокомментировал эпизод Ленард.

Звездный форвард провел первые семь сезонов карьеры за «Сперс» под руководством Поповича и выиграл чемпионский титул (2014) с этой командой.

В 2018 году Ленарду не понравилось, как техасцы обошлись с ним в ситуации с травмой бедра. Отношения игрока с клубом испортились, и он попросил обмен. В результате форвард перешел в «Торонто», с которыми выиграл свой второй титул.

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