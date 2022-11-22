Айзейя Томас удалил аккаунт в социальной сети после того, как выразил поддержку черным евреям-израильтяням

Легендарный игрок НБА Айзейя Томас удалил аккаунт в социальной сети твиттер*.

Томас подвергся критике за то, что выразил поддержку черным евреям-израильтяням, большая группа которых собралась возле домашней арены «Нетс» перед возвращением Кайри Ирвинга в команду в воскресенье.

Томас отреагировал на видео с сектантами постом «Пусть все знают», но после негативной реакции удалил сперва сообщение, а затем и свой аккаунт.

Игрок «Селтикс» также вынужден был объясняться после одобрительного поста в адрес черных евреев-израильтян, за отсылку к которым ранее Ирвинг подвергся серьезному общественному давлению и был дисквалифицирован клубом на 8 матчей.

*Роскомнадзор внес социальную сеть твиттер в реестр запрещенных сайтов.

Кайри Ирвинг долго провоцировал общество. Теперь он еще подался в антисемиты, и, кажется, его отменяют